وفد من الجهاد يزور منازل معتقلين لدى أمن السلطة على خلفية عبوات طولكرم

زار وفد كبير من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منازل أسرى داهمتها أجهزة أمن السلطة بعد ادعائها اكتشاف مجموعة من العبوات الناسفة تم زرعها في طريق تربط بلدة علار ببلدة عتيل شمال طولكرم.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد قامت يوم الجمعة الماضي، بتفكيك عبوات ناسفة شديدة الانفجار زرعت في طرقات تسلكها قوات الاحتلال والمستوطنين بمحافظة طولكرم، وعلى إثر ذلك شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الأسرى المحررين.

وزار وفد الحركة منازل كل من القيادي في الجهاد فادي رداد والأسير المحرر الشبل عامر عبد الغني، والشبل حبيب رداد، وجميعهم تم اعتقالهم لدى أجهزة السلطة بعد تفتيش منازلهم على خلفية عبوات طولكرم.

وندد القيادي في الجهاد الشيخ نظير نصار، بما أقدمت عليه أجهزة السلطة، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التنسيق الأمني الذي يخدم العدو الإسرائيلي.

كما زار الوفد منزل الأسير المريض معتصم رداد للاطمئنان على صحته.