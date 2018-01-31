حماس: إعادة فرض الضرائب على غزة قرار كيدي ومسيس

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، قرار السلطة الفلسطينية القاضي بإعادة فرض الضرائب على قطاع غزة.

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على غزة رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين بعد أن كانت قد ألغتها أثناء حكم حماس للقطاع دليل على أن كل هذه القرارات كيدية مسيسة هدفها تقويض عوامل صمود هذا الشعب.

وكانت وزارة المالية في رام الله قد أعلنت عن إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة ابتداء من الأول من الشهر الجاري.