حملة اعتقالات في الضفة تطال 12 فلسطينياً

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، طالت 12 فلسطينياً حسب إعلان جيش الاحتلال، وسط اندلاع مواجهات خلال اقتحام مدينة نابلس ومخيم جنين.

ففي بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة داهمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت والدة الشهيد محمد شماسنة وشقيقته سارة (١٤ عاما) بعد مداهمة منزلهما.

وفي بلدة نحالين غرب بيت لحم اعتقل الشاب علي شكارنة" بعد مداهمة وتفتيش منزله.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اعتقل الشاب "جهاد حمامي" خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس قبيل اقتحام مجموعات من المستوطنين لقبر يوسف.

وخلال المواجهات أصيب الشاب "أحمد فايز درامية" من طوباس وتم اعتقاله خلال مواجهات نابلس.

واندلعت المواجهات أيضا في مخيم جنين ومحيطه خلال اقتحام الاحتلال لمنزل الشهيد "أحمد الطوباسي"، أصيب خلالها اثنين من الشبان واعتقل الشاب "أحمد طوقان".

وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل "محمد جرار" شقيق الشهيد" أحمد إسماعيل جرار" بعد مداهمة منزل شقيقته في مدينه جنين.

وبحسب مصادر محلية فإن عمليات تفتيش ومداهمة وقعت فجرا بعد اقتحام الاحتلال لبلدات بدرس غرب رام الله وترقوميا غرب الخليل، وعورتا جنوب نابلس ودير أبو مشعل غرب رام الله.