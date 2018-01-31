ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

أجواء غائمة واستقرار في درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:44 - 31 يناير 2018
طقس غزة_فلسطين اليوم طقس غزة_فلسطين اليوم
مشاركة

ذكر موقع طقس فلسطين أن طقس اليوم الأربعاء 2018/01/31م يكون غائمة قليلاً  ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم غداً  الخميس يكون الجو غائمة قليلاً  ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السربعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الجمعة 2018/02/02م فيكون الجو غائم قليلاً  يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

متعلقات