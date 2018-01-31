أجواء غائمة واستقرار في درجات الحرارة

ذكر موقع طقس فلسطين أن طقس اليوم الأربعاء 2018/01/31م يكون غائمة قليلاً ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم غداً الخميس يكون الجو غائمة قليلاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السربعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الجمعة 2018/02/02م فيكون الجو غائم قليلاً يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.