ارتفاع على أسعار صرف العملات

جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 2018/01/31م على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل
صرف الدينار الأردني مقابل:4.83 شيقل
صرف الجنيه المصري مقابل:0.19 شيقل
صرف اليورو الأوروبي مقابل:4.24 شيقل
22:52 - 22 يناير 2018
20:22 - 21 يناير 2018
20:13 - 21 يناير 2018
20:25 - 22 يناير 2018
13:10 - 19 يناير 2018
12:35 - 23 يناير 2018
22:05 - 18 يناير 2018
23:07 - 24 يناير 2018
21:30 - 20 يناير 2018
11:53 - 20 يناير 2018
08:09 - 24 يناير 2018
20:11 - 22 يناير 2018
08:04 - 18 يناير 2018
22:26 - 21 يناير 2018
19:28 - 23 يناير 2018
12:41 - 18 يناير 2018
14:59 - 18 يناير 2018
16:37 - 18 يناير 2018
14:09 - 19 يناير 2018
18:35 - 19 يناير 2018
12:31 - 21 يناير 2018
12:40 - 21 يناير 2018
13:00 - 21 يناير 2018
11:39 - 22 يناير 2018
12:27 - 22 يناير 2018
11:59 - 23 يناير 2018
13:30 - 23 يناير 2018
12:40 - 24 يناير 2018
13:19 - 24 يناير 2018
14:01 - 25 يناير 2018
17:06 - 17 يناير 2018
19:35 - 18 يناير 2018
20:45 - 18 يناير 2018
22:00 - 21 يناير 2018
10:00 - 22 يناير 2018
16:32 - 22 يناير 2018
17:24 - 22 يناير 2018
19:29 - 22 يناير 2018
08:29 - 23 يناير 2018
09:16 - 23 يناير 2018
09:23 - 23 يناير 2018
10:55 - 23 يناير 2018
08:21 - 24 يناير 2018
18:01 - 25 يناير 2018
20:12 - 25 يناير 2018
جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 2018/01/31م على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل
صرف الدينار الأردني مقابل:4.83 شيقل
صرف الجنيه المصري مقابل:0.19 شيقل
صرف اليورو الأوروبي مقابل:4.24 شيقل