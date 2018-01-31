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ارتفاع على أسعار صرف العملات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:45 - 31 يناير 2018
دولار-عملات دولار-عملات
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جاءت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 2018/01/31م على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل:3.41 شيقل

صرف الدينار الأردني مقابل:4.83 شيقل

صرف الجنيه المصري مقابل:0.19 شيقل

صرف  الأوروبي مقابل:4.24 شيقل

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