رئيس الليجا: يجب رؤية نيمار مجدداً في الليجا الاسبانية

يتواصل الجدل حول مصير النجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن إمكانية الاستمرار مع ناديه الحالي، في ظل ارتباط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وفي هذا الصدد، اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أنه يحب رؤية نيمار مجددًا في الليجا، في ظل الشائعات عن رغبة النادي الملكي في ضمه الصيف المقبل.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة الصيف الماضي، لينضم للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في صفقة قياسية تكلفت 222 مليون يورو، إلا أن تقارير قالت مؤخرًا أن نجم السامبا غير سعيد في فرنسا، ويريد العودة إلى إسبانيا.

وفي هذا الصدد قال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبريس: "نعم بالتأكيد سأحب أن يعود نيمار لكرة القدم الإسبانية، نحب أن يكون لدينا دائمًا اللاعبين الأفضل في العالم، وبالتأكيد نيمار واحد منهم".

من ناحية أخرى أكد تيباس أن تكنولوجيا التحكيم بالفيديو، سيتم استخدامها في الليجا ابتداء من الموسم المقبل، قائلًا: "ستفيدنا كثيرًا في تفادي أخطاء التحكيم، على سبيل المثال، لقطات عديدة في مباراة برشلونة وآلافيس، كان سيتم الحكم عليها بطريقة مختلفة، إذا تم استخدام هذه التكنولوجيا".