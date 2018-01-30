ميلان يبحث عن بديل لمهاجمه إيكاري خوفًا من مدريد

يبحث نادي إنتر ميلان الإيطالي عن بديل للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

وذكرت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يحاول حاليًا إحياء المفاوضات مع نادي راسينج جلوب الأرجنتيني من أجل الفوز بخدمات المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز.

وأشارت الشبكة إلى أن التطورات الأخيرة بين الناديين كشفت رغبة الأفاعي في التعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويريد النيراتزوري تعزيز خط هجومه، تحسبًا لرحيل هداف الفريق إيكاردي في الموسم المقبل.