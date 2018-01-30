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يبحث عن مهاجم أرجنتيني

ميلان يبحث عن بديل لمهاجمه إيكاري خوفًا من مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:52 - 30 يناير 2018
مهاجم انتر ميلان الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم انتر ميلان الأرجنتيني ماورو إيكاردي
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يبحث نادي إنتر ميلان الإيطالي عن بديل للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الصيف المقبل، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

وذكرت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يحاول حاليًا إحياء المفاوضات مع نادي راسينج جلوب الأرجنتيني من أجل الفوز بخدمات المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز.

وأشارت الشبكة إلى أن التطورات الأخيرة بين الناديين كشفت رغبة الأفاعي في التعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويريد النيراتزوري تعزيز خط هجومه، تحسبًا لرحيل هداف الفريق إيكاردي في الموسم المقبل.

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