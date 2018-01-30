الاحتلال يمنع بناء مبنى متعدد الأغراض في بلدة يعبد

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، انشاء وبناء مبنى متعدد الأغراض في بلدة يعبد جنوب غرب جنين .

و قال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر، أن المبنى مكون من روضه ومركز أمومة وطفوله وحديقة للأطفال، ويقع في منطقه تقع ضمن المخطط الهيكلي المصدق، والمصنف مباني عامة وموافق عليه من الاتحاد الأوروبي بتمويل من الدنمارك، ومدرج ضمن الخطة التنموية لبلدة يعبد في تجمع امريحة، حيث صادرت قوات الاحتلال المعدات الخاصة بشركة المقاولات المنفذة للمشروع.

وشدد على أنه سيتم الاستمرار في أعمال البناء في المشروع، رغم كافة المعيقات والعراقيل التي يضعها الاحتلال، لافتا إلى أن هذا الاعتداء يضاف الى سلسة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق بلده يعبد.