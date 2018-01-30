القناة2: إدارة ترامب ستتخذ خطوات جديدة للضغط على الفلسطينيين

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية مساء اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تعتزم اتخاذ خطوات جديدة للضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على العودة إلى المفاوضات، ومنها المس بحق العودة.

وقالت القناة عن مصادر لها لم تسمها: إن الإدارة الأميركية ستوقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالكامل، بعد أن أوقفت ما نسبته 50% مما كان في السابق، وتنوي تحويله لمنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل في قطاع غزة".

وأضافت، أن الوسيلة الأخرى هي المس بوضع اللاجئين الفلسطينيين الخاص، وأن تدلي الولايات المتحدة بتصريح أنه من غير المقبول عليها استمرار "توريث اللجوء"، أي أن يحمل ابن اللاجئ الفلسطيني وضع اللاجئ بشكل تلقائي".

وتابع قوله: "مثل هذا التصريح في حال حاولت الأمم المتحدة تحويله لقرار أممي، بأغلب الظن أنها لن تنجح في ذلك، وأن غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت ضد القرار".

وفي ردها على هذه الأنباء، قالت وزارة الخارجية الأميركية للقناة: "إنها تدرس الكثير من الخطوات من أجل الدفع بالمفاوضات، لكنها لم تعلن عن أي منها ولا تصريحات رسمية عن أية خطوة حتى الآن.

ويحاول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإدارته الضغط قدر الإمكان على الفلسطينيين من أجل إجبارهم على العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالصفقة التي تعد في واشنطن، والتي يرى الكثير من المراقبين أن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل كان الخطوة الأولى لفرضها.