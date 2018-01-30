الاحتلال يستولي على مركبة جنوب جنين

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبة لأحد المواطنين على حاجز عسكري أقامته جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة بيضاء من نوع "سكودا" على حاجز عسكري أقامته على شارع جنين- نابلس بالقرب من مفترق قرية الزاوية بعد إرغام ركابها على الترجل منها، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات محافظة جنين، وأقامت عدة حواجز عسكرية وسط تواصل تحليق طائرة استطلاع في سماء المحافظة.