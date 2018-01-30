"إسرائيل" تسابق الزمن لإزالة معلومة سرية نُشرت على الانترنت

تحاول "إسرائيل" إخفاء معلومات "سرية للغاية"، قام علماء في مؤسسة إسرائيلية رسمية بنشرها على شبكة الإنترنت.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن نشر هذه المعلومات السرية تسبب بصدمة وتبادل اتهامات على مستوى الأجهزة الأمنية، التي تحاول إزالة تلك المعلومات من شبكة الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في الأجهزة الأمنية يحاولون إزالة أي أثر لهذه المعلومات عن الشبكة الإلكترونية، ولكنهم يواجهون صعوبات لأنها نسخت ونشرت في عدد من المنتديات، ولم تكشف عن فحوى هذه المعلومات، مكتفية بالحديث عن واقعة النشر.

ولفتت "هآرتس" إلى أن المعلومات هي نتائج عمل علمي أجرته مؤسسة حكومية بعد حصول الباحثين على تصريح من المدير العام السابق للأمن في وزارة الدفاع قبل عدة أعوام، مشيرة إلى أن العلماء واصلوا نشر مواد عن الموضوع مستندين إلى الموافقة الأولى دون السعي للحصول على إذن إضافي.

وبينت "هآرتس" أن المدير الحالي نير بن موشيه، لم يطلب أبدا مراجعة المواد الجديدة، إلا أن المسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية الرسمية كشفوا أنهم حصلوا على جميع الأذونات المطلوبة للنشر، قائلين إنه إذا ما كان هناك تغيير فإنه كان ينبغي على السلطة الأمنية أن تبلغهم بذلك.