"الصحة" توقع اتفاقية لإنشاء مركز لغسيل الكلى بـ4 ملاين دولار في غزة

وقّع وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني جواد عواد اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة غزة، بسعة 100 سرير و100 جهاز لغسل الكلى، وبتكلفة تصل إلى 4 ملايين دولار أميركي، مع ممثل رجل الأعمال الفلسطيني المغترب جمال حسن الحرازين، والمهندس مجدي علي قاسم.

وقال عواد إن هذا المشروع الحيوي والمهم سيخدم آلاف المواطنين في قطاع غزة، والذي ستبدأ أعمال البناء فيه قريبا.

وأشاد عواد بأبناء فلسطين في المهجر وانتمائهم لوطنهم وشعبهم، وما يقدمونه من دعم سخي للقطاع الصحي، مقدراً التبرع السخي من رجل الأعمال الفلسطيني جمال الحرازين.

بدوره أكد المهندس محمد علي قاسم، أن أعمال البناء ستبدأ قريبا، حيث أن مركز غسيل الكلى سيخدم ألاف المواطنين، مثمنا التعاون البناء من قبل وزارة الصحة والتي ستقوم بتشغيله فور الإنهاء من بنائه.





