نور المعرفة تنفذ الحفل الختامي لمشروع الدورات التدريبية المهنية للشباب

نفذ مركز أمان لتمكين الأيتام والمحتاجين بجمعية نور المعرفة اليوم الثلاثاء الحفل الختامي لمشروع الدورات التدريبية المهنية للشباب، والذي استهدف الشباب الأيتام والمحتاجين ممن لم يحالفهم الحظ في الدراسة والبالغة أعمارهم ما بين 16 عام وحتى 20 عام، حيث استهدف المشروع 40 شاب من الذين تلقوا دورات تدريبية مهنية وحرفية في مجالات مختلفة كمهنة قص وتصفيف الشعر للرجال، صيانة الهواتف الذكية، فني كهربائي سيارات، فني التبريد والتكييف، التمديدات الصحية، الكهرباء العامة وفني الألمنيوم بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، ولفيف من شخصيات المجتمع المحلي، والطلاب المشاركين بالمشروع وأسرهم.

وفي كلمة لرئيس الهيئة الإدارية أ. عبد الجليل عبد الحميد غراب أوضح فيها على ضرورة الاهتمام بالشباب الأيتام والمحتاجين الذين لم يحالفهم الحظ في الدراسة، والتعرف على ميولهم وتوجيههم الوجهة المهنية السليمة التي تحقق لهم مستقبلاً أفضل من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من دخول سوق الإنتاج، وأكد بأن مثل هذه الفئة من أكثر الفئات الهشة عرضة للانزلاق في مهاوي الرذيلة والجنوح إلى الفساد لذلك كان من الضرورة الاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ومتابعتهم والاستمرار في بذل الجهود من أجل توجيههم حسب استعداداتهم الذهنية والبدنية، وحسب ميولهم المهنية إلى أن يشتد عودهم ويكتمل نضجهم ويغدو قادرين على كسب عيشهم بجهدهم بعد تلقيهم مثل تلك الدورات، وشكر في نهاية حديثه المؤسسة الداعمة لهذا المشروع، وقدم شكره الجزيل لكل من ساهم بإنجاح المشروع .

وفي كلمة لمنسق المشروع أ.سامي أبو زر أوضح خلالها بأن الهدف الأساسي للمشروع هو تقديم العون والمساعدة للشباب وتهيئة حياة كريمة لهم، وأن ما يميز المشروع بأنه متكامل ولا يعتمد على تقديم المعونات المادية بل تضمن تنظيم دورات تدريبية مهنية للشباب بهدف تحويلهم إلى عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع والاعتماد على أنفسهم في سد احتياجاتهم.

وقد تخلل الحفل عرض للفلكلور الشعبي، والذي قدمته فرقة مسرح فلسطين الترفيهي.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على الطلاب المشاركين بالمشروع، وتكريم المؤسسات المشاركة في المشروع.