رسمياً.. إيرلندا تقاطع منتجات المستوطنات و"إسرائيل" تستشيط غضباً

أقر البرلمان الإيرلندي اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

مشروع القرار الإيرلندي آثار ضجة كبيرة وغضباً واسعاً لدى قادة الاحتلال "الإسرائيلي"، خاصة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الذي طالب الخارجية "الإسرائيلي" باستدعاء السفير الإيرلندي في "تل أبيب" لمناقشة المشروع.

ووفقاً لموقع واللا نيوز "الإسرائيلي" قال نتنياهو: إن مشروع القرار الإيرلندي هو عبارة عن دعم لمنظمة مقاطعة "إسرائيل" الدولية BDS".

يُشار إلى أن مجموعة من الناشطين الإسرائيليين، بينهم أعضاء كنيست سابقون وحقوقيون وسفراء سابقون وفنانون وأكاديميون توجهت، برسالة إلى المشرعين في البرلمان الإيرلندي يطلبون فيها دعم اقتراح القانون الذي ينص على منع بيع واستيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة في إيرلندا.

ويمنع اقتراح القانون، الذي يطرح اليوم للتصويت عليه، استيراد أو بيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.