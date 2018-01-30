11 دولة على رأسها روسيا لتعويض التقليص المالي للأنروا

أكدّ رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، اليوم أنّ روسيا والكويت و9 دول أوروبية اتفقت على تسريع إسهاماتها لدعم الفلسطينيين، بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقليص المساعدات السنوية للاجئين الفلسطينيين إلى النصف.

وقال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنّه لم يتلق أية تفاصيل حول الإصلاحات التي تطالب بها الولايات المتحدة، كشرط لاستئناف المساعدات كاملة.

وكانت ميزانية الأونروا، التي تخدم نحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني وذويهم، تبلغ أكثر من بليون دولار العام الماضي. وشملت برامج طويلة الأمد، بما في ذلك التعليم، فضلاً عن صناديق الطوارئ للأزمات، مثل الحرب في سوريا، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.