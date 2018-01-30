ايزنكوت: علينا أن نكون جاهزين للقوة الكبيرة التي يمتلكها حزب الله

قال قائد هيئة الأركان العسكرية في جيش الاحتلال، الجنرال غادي ايزنكوت: " نحن نعلم بأنه من خلف الهدوء ينتظرنا تحديات كثيرة".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن ايزنكوت قوله خلال مراسم بمناسبة مرور 21 عاماً على حادثة اصطدام المروحيتين الإسرائيليتين قرب لبنان: "إن حزب الله يخرق قرارات مجلس الأمن، ولا زال يحتفظ بتواجد عسكري في المنطقة الحدودية، ولدية منظومة أسلحة كبيرة ويتعاظم بقدرات عسكرية كبيرة".

و أوضح أنه مقابل تلك التهديدات يعمل الجيش "الاسرائيلي" ليلاً و نهاراً لضمان جهوزيته وقوة الرد الاسرائيلي".

و قال: "خلال الايام الماضية حذت اسرائيل من جهود ايران لإنتاج صواريخ متطورة، تصيب أهدافها بدقة بإنشاء مصنع لها داخل لبنان، ونحن بدورنا سنفعل كل ما هو مطلوب لحماية حدودنا الشمالية لتكون حدود آمنه وهادئة".

و أضاف: " التحدي الآن أن نبقى جاهزين، و أن نحافظ على تلك الجهوزية، لنعمق معرفتنا بالعدو وتقليص قدراته ونطيل بقدر المستطاع الوضع الامني والمدني القائم منذ 11 عاماً على الحدود الشمالية".

و ادعى ايزنكوت أنه مقتنع بتفوق جيشه بضباطه وجنوده وبقدرتهم لتحقيق الانتصار وقت اندلاع الحرب لتكن نتيجة الحرب مؤلمة للعدو، على حد تعبيره.