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مورديخاي يوبخ السفراء الأوروبيين لدى "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:49 - 30 يناير 2018
جنود اسرى.jpg جنود اسرى.jpg
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قام ما يسم بــ "منسق شؤون المناطق" في جيش الاحتلال، الجنرال بولي موردخاي بتوبيخ السفراء الأوروبيين في "اسرائيل".

و وفقاً لموقع المستوطنين الاخباري العبري، فقد التقى موردخاي اليوم مع 28 سفيراً اوروبياً في "اسرائيل"  بحضور عشرات الدبلوماسيين الأجانب.

وتحدث موردخاي حول الدبلوماسية المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط والساحة الفلسطينية قائلاً: "اجلس في هذا الاجتماع الموقر  ولكنني منذهل،  فخلال سنوات أسر هدار غولدن وارون شاؤول لم اسمع ولو بكملة واحدة من أي سفير أوروبي،  ولم يتحدث أي مسؤول في دول الاتحاد الاوروبي، عن هذا الموضوع الانساني".

و أضاف: "نحن في اسرائيل نتوقع منكم ممارسة ضغوط لحل القضية الاسرائيلية الانسانية المتمثلة بالأسرى الاسرائيليين لدى حماس في غزة، و أطالبكم لممارسة ضغوط على حماس الارهابية"، كما قال.

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