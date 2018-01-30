لابورت في مانشستر سيتي بصفقة قياسية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع المدافع الفرنسي إيميريك لابورت، من أتلتك بلباو، الثلاثاء، بعد أن قام بدفع البند الجزائي 65 مليون يورو.

وبات لابورت ثاني أغلى مدافع في العالم، بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل إلى ليفربول أواخر ديسمبر الماضي مقابل 84 مليون يورو.

وكشفت بعض الصحف أن "السيتيزن" سيدفع أيضا مبلغ 5 ملايين يورو إضافية تتعلق بحقوق التكوين، لأن اللاعب تدرج في الفئات العمرية لأتلتك بلباو، مما يرفع قيمة الصفقة إلى 70 مليون.

وقال لابورت: "أنا سعيد جدا لتواجدي هنا، مانشستر سيتي ناد يملك طموحات كبيرة، وهو أحد أفضل الأندية في أوروبا".

وتابع: "أتطلع قدما للعمل بإشراف بيب غوارديولا ومحاولة مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

أما مدير كرة القدم في النادي تيكسي بيغيرستين، فقال: "نحن سعداء جدا للتعاقد مع إيميريك. إنه لاعب نكن له تقديرا منذ فترة طويلة".

وتدرج لابورت (23 عاما) في الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي، وكان قائدا لمنتخب الشباب. وكان لابورت جدد عقده مع بلباو عام 2016 لمدة 4 سنوات.