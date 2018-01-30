بوتين عن القائمة الأمريكية لعقوبات الكرملين: الكلاب تنبح والقافلة تسير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، إن القائمة الأمريكية للعقوبات ضد شخصيات روسية تعقد العلاقات مع واشنطن.

وقال بوتين، إن نشر قائمة "عقوبات الكرملين" من الولايات المتحدة هو عمل عدائي لكن موسكو لا تعتزم اتخاذ إجراء انتقامي.

وأضاف أن روسيا ستمتنع عن اتخاذ خطوات ردا على "قائمة الكرملين" الأمريكية وستتابع الوضع عن كثب، قائلا: "الكلاب تنبح والقافلة تسير ويتوجب على روسيا الاهتمام بالقضايا الداخلية".

وخلال اجتماع مع وكلاء مقره الانتخابي ردا على سؤال حول عدم إدراج اسمه في "قائمة الكرملين"، قال مازحاً:" إنه أمر مزعج".

وكانت واشنطن، أدرجت، اليوم الثلاثاء، 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسيين ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي إضافة إلى رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، ضمن "قائمة الكرملين" للعقوبات.