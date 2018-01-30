حمدونة : الكنيست يستهدف الأسرى بثلاث مقترحات قوانين فى ثلاثين يوماً

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية، في أعقاب عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست "الإسرائيلي" في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية .

وقال حمدونة إن الكنيست الإسرائيلي قام بمناقشة ثلاثة قوانين تمس الأسرى الفلسطينيين في ثلاثين يوما ، كان أولها في 3 يناير 2018، والتصويت على مقترح قانون قدمه وزير الجيش وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" والذى يقضى بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، وثانيهما في 9 يناير 2018، وتقديم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست " إلعيزر شطيرن من كتلة "يش عتيد"، ناقشته لجنة الشؤون الخارجية والأمن يخول السلطات "الإسرائيلية" بتقليص الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، وثالثهما في29 يناير 2018 ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

واعتبر د. حمدونة أن هناك منافسة في دولة الاحتلال تستهدف الأسرى الفلسطينيين ، متجاهلة مكانتهم القانونية، وحقوقهم الأساسية والانسانية كأسرى حرب على خلفية حق تقرير المصير التي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا المؤسسات بعدم الصمت على سلوك الاحتلال الذى يشجع على المزيد من الانتهاكات والتضييق بحق الأسرى .