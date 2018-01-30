حركة الجهاد تنعي القائد المجاهد عماد العلمي "أبو همام"

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد م. عماد العلمي "أبو همام"، الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة طويلة في الدعوة والجهاد سطر خلالها سجلاً حافلاً بالعطاء والتضحية والفداء دفاعاً عن دينه وشعبه وقضيته.

وإليكم نص بيان الحركة

بسم الله الرحمن الرحيم

"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً"

بيان نعي

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنعى القائد المجاهد م. عماد العلمي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخ المجاهد القيادي في حركة حماس: المهندس/ عماد خالد العلمي "أبو همام"

الذي توفي اليوم الثلاثاء (٣٠/١/٢٠١٨)، بعد مسيرة طويلة في الدعوة والجهاد سطر خلالها سجلاً حافلاً بالعطاء والتضحية والفداء دفاعاً عن دينه وشعبه وقضيته.

ونتقدم لعموم أسرته العزيزة ولعموم آل العلمي الكرام ، وللأخوة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأحر التعازي والمواساة ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً. وأن يلهمنا جميعاً الصبر وحسن العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1439هـ، 30/1/2018م