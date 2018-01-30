هنية : القيادي"العلمي"كان قائداً عسكرياً وامنياً للمقاومة في الخارج

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الثلاثاء,ان القيادي عماد العملي " أبو همام"كان له دوراً بارزاً في كل المراحل التي مرت بها حركة حماس وعلى كافة الأصعدة , مشيراً الى انه نموذجاً يقتدى به للقائد الفذ الذي ضحى من اجل القضية الفلسطينية .

وقال هنية خلال كلمة مقتضبة اثناء مراسم تشييع جثمان العلمي ان أبو همام كان مهندس حركة حماس في الفكر السياسي والعسكري والأمني والنقابي والمؤسساتي.

وكشف هنية ان القيادي العلمي كان قائداً عسكرياً وامنياً للمقاومة اثناء تواجده في الخارج ، وكان يجمع بين اصالة الموقف ومرونة المرحلة خلال عمله .

وشدد هنية ان شعبنا في داخل فلسطين وخارجها والامة العربية خسرت أحد القيادات الكبيرة .