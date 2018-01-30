خلال تشييع العلمي ..الشيخ عزام: خسرنا أحد الهامات الوطنية في لحظة صعبة

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ان شعبنا الفلسطيني وليست حركة حماس وحدها من خسر القيادي في حركة حماس عماد العلمي " أبو همام" , حيث اننا جميعاً خسرنا أحد الهامات الوطنية في لحظة صعبة من تاريخ أمتنا .

وتابع الشيخ عزام خلال كلمة مقتضبة ألقاها خلال مراسم تشييع جثمان القيادي في حركة حماس عماد العلمي الذي وافقته المنية صباح اليوم بعد عدة أسابيع من اصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وقال عزام ان المصاب كبير ونحن نودع "أبو همام" كونه لم يكن مجرد قائد في حركة فلسطينية كبيرة ولكن كان واحد المناضلين في هذه الامة، حيث تعرفت به منذ 42 عاماً وتميز بأدبه وإخلاصه, مؤكداً على انه بالرغم من تنقله من مكان لآخر ومن سجن لسجن ولكن ظل محافظاً على نظارة روحه وملتزم بأدبة الذي تربى عليه.