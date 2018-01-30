وزير الصحة يكشف سبب أزمتي الوقود والأدوية بغزة

أكد وزير الصحة جواد عواد ان السبب الرئيس للعوائق التي ما زال يعاني منها قطاع غزة كنقص كميات الوقود والادوية في المشافي هو ان ايرادات وزارة الصحة في غزة تذهب لمالية حركة حماس وليس للمالية المركزية.

واشار عواد إلى ان قطاع غزة يعاني من ازمات متكررة في القطاع الصحي والوقود بالرغم من قيام وزارة الصحة في رام الله بالوفاء بالتزاماتها لغزة وارسالها الوقود لشركات النظافة والمستلزمات الاخرى الا ان القطاع لا زال يعاني من شح فيها.

ولفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه تبين أن هناك وقود في غزة يكفي لغاية 15 مارس المقبل، بحسب منظمة الصحة العالمية، متسائلا: "لا نعرف لماذا هذه الأزمة المفتعلة".

وفي سياقٍ متصل، لفت الوزير عواد إلى وجود عراقيل أمام تمكينه من العمل في قطاع غزة، قائلاً: "هناك الكثير من الامور التي يجب ان تحل، نحن لم نمكن بشكل كامل من ادارة الوزارات في غزة، بما فيها الصحة".

وأضاف: "نتمنى ان نتمكن من ادارة الوزارة بالشكل المطلوب كما في رام الله".