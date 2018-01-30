القسام يزف أحد عناصره من حي الزيتون

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومةالاسلامية "حماس"، أحد أبطالها المجاهدين، الذي توفي إثر نوبة قلبية.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري اليوم الثلاثاء :"إن المجاهد القسامي جبر موسى عوض الحرازين (60 عاماً) من حي الزيتون بمدينة غزة توفي إثر نوبة قلبية".

وسألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم،

وختمت الكتائب بيانها مؤكدة أنها ستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.