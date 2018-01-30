مؤتمر دولي لدعم القدس في اسطنبول

انطلقت، في مدينة إسطنبول التركية، امس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي لدعم القدس، بمشاركة مئات الشخصيات من 20 دولة لبحث سبل الدفاع عن القدس وتحقيق التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش في جلسة افتتاح المؤتمر الذي حمل عنوان "القدس المدينة التي قدسها الوحي"، إن القدس شهدت التسامح والمحبة في ظل حكم المسلمين إذ عاش أتباع جميع الأديان بأمن وسلام لكن الوضع تغير بعد الحرب العالمية الأولى حيث بدأت رحلة الفقدان والخسارة في البلدان الإسلامية.

وأضاف، أن "المقدسيين تم إجبارهم على مغادرة القدس بسبب سياسات الاحتلال، من خلال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واستمر الظلم والضغط عليهم، بالإضافة إلى حرمانهم من حريتهم".

وأشار إلى أن "هنالك أقلية أقامت دولة اسمها إسرائيل، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا في الوقت ذاته أن "القدس قضيتنا اليوم وغدا وفي كل زمان".

ودعا رئيس الشؤون الدينية التركية المسلمين في العالم، إلى زيارة المسجد الأقصى، وشدّ الرحال إلى المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن "القدس كانت ومازالت مركزا للأديان والتاريخ".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إن القدس وفلسطين قضية جامعة للمسلمين وفي نفس الوقت ميراث عالمي على الجميع الدفاع عنه، لافتا إلى أن المدينة المقدسة تشهد عمليات تهويد منذ بداية القرن الماضي.

وأضاف "علينا جميعا، كمسلمين ومسيحيين ويهود وأصحاب المعتقدات الأخرى، أن نبذل جهودنا معا من أجل حل القضية الفلسطينية، ولنجاح ذلك لابد وأن تكون الدول الإسلامية في المقدمة".

وأردف "في حال تعاوننا معا يمكننا تخطي جميع العقبات. حتى يومنا هذا نجحت الدول الإسلامية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقط عندما عملت في إطار الإرادة المشتركة".

وأوضح أنه "لا يمكن اعتبار القضية الفلسطينية حُلت مالم تتحرر فلسطين، وتتحول إلى دولة قوية مستقلة بشكل كامل، عاصمتها القدس. وتركيا تعمل بإخلاص من أجل هذا".

وشدد أنه " في نهاية المطاف عاجلا أم آجلا ستفوز القضية الفلسطينية، وتتحرر القدس من الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره جدد وزير الأوقاف في السلطة الفلسطينية، يوسف ادعيس، رفضه لقرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إن "القدس عاصمة فلسطين التاريخية ولا حق في المسجد الأقصى لغير المسلمين وستبقى القدس عربية إسلامية برغم أنف الاحتلال".

ولفت ادعيس، إلى تعرض "مقابر المسلمين في القدس للأذى وتقاعس العرب والمسلمين هو الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته والإمعان في الاعتداء على الأقصى المبارك".

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر، الذي تستمر فعالياته إلى غد الثلاثاء، يهدف إلى الدفاع عن قضية القدس، وتأكيد أهميتها، وتعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب المنظمين.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية التركية أكثر من 70 باحثا بالإضافة إلى مئات المشاركين من 20 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا من بينها باكستان وإندونيسيا والعراق والأردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.