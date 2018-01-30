ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

إطلاق سراح جميع الموقوفين بفندق "الريتز" بالسعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:08 - 30 يناير 2018
السعودية السعودية
مشاركة

قال مسؤول سعودي، الثلاثاء، إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في إطار حملة على الفساد في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت السلطات قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار حملة التطهير الحكومية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأُطلق سراح الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة، من الريتز السبت الماضي.

وكانت مصادر أعلنت في 15 كانون الثاني/ يناير، أن فندق ريتز كارلتون سيستأنف عمله قريبا، مشيرة إلى أنه يعيد قبول الحجوزات واستضافة الزبائن في شباط/ فبراير.

وقالت المصادر إن "هناك تحضيرات لإعادة فتح الأبواب في شباط/ فبراير لكننا لا نعرف متى تحديدا". إلا أن موقع الفندق يتيح للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من ليلة 14-15 الشهر المقبل.

 

 

متعلقات