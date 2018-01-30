السفارة "الإسرائيلية" تفتح أبوابها مجدداً في عمان

أعلنت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وأفادت الخارجية في بيان لها كما أوردت القناة العبرية السابعة، أن السفارة الإسرائيلية في عمان عادت إلى نشاطها مجدداً في الأيام القليلة الماضية بعد الحادثة التي أودت بقتل حارس السفارة أردنيين اثنين العام الماضي.

ولفتت الخارجية إلى أن فتح السفارة سيتم بشكل تدريجي.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لبت في رسالتها الأخيرة للحكومة الأردنية مطلبين اثنين من المطالب الثلاثة الرئيسية للأردن، وهي الاعتذار والتعويضات مع بقاء شرط ملاحقة المتهمين قضائيا واتخاذ الإجراءات بحقهم.

وكان أردنيان قتلا برصاص حارس السفارة الإسرائيلية بعمان في الرابع والعشرين من يوليو عام 207، والذي أدى أيضا إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما إسرائيلي.