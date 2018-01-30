لقاء الحمد لله بوزير مالية "الإحتلال" يحظى بإهتمام اعلامي "إسرائيلي"

تفاوتت ردود أفعال وسائل إعلام "إسرائيلية" بشأن اللقاء الذي سيكون يوم الأحد القادم بين رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ووزير المالية "الإسرائيلي".

حيث جاء تعليق موقع القناة السابعة الإسرائيلية على النحو التالي : "في الوقت الذي يدير فيه الفلسطينيون الظهر للولايات المتحدة الأمريكية، ويرفضون العودة للمفاوضات، يلتقي الأحد القادم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله مع وزير المالية الإسرائيلي موشه كحلون، وهذا سيكون اللقاء الأول بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" منذ إعلان ترمب حول القدس.

اما القناة السابعة فقالت :"الحمد الله وكحلون التقوا مرات عديدة خلال العام الماضي، وناقشوا قضايا ذات طابع اقتصادي، والفلسطينيون معنيون باستئناف عدد من المشاريع المشتركة التي توقفت على خلفية إعلان القدس عاصمة "إسرائيلية".

وأشارت القناة انه قبيل اللقاء بين كحلون والحمد الله، عقد المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرنبلت لقاءً مع وزير المالية الإسرائيلي وطلب منه محاولة اقناع رئيس الحكومة الفلسطينية بالموافقة على عودة الوساطة الأمريكية في عملية السلام.

وعن صحيفة معاريف: “على الرغم من القطيعة بين السلطة الفلسطينية والبيت الأبيض، طلب رامي الحمد الله اللقاء مع وزير المالية "الإسرائيلي"، وقبيل اللقاء وصل لمكتب وزير المالية مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام وحمله رسالة مفادها، لا بديل عن الإدارة الأمريكية كوسيط في عملية السلام”.

وتابعت معاريف "العلاقات بين كحلون والحمد الله، هي إحدى قنوات الاتصالات الرفيعة القليلة التي لا تزال قائمة في إطار العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية على حد قوله" .