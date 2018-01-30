الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والعيسوية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات هي الاوسع تطال 56مواطناً في الضفة والعيسوية

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء, حملة اعتقالات واسعة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، واعتقلت حسب إعلان جيش الاحتلال 26 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة، فيما تحدثت مصادر محلية في بلدة العيسوية جنوب القدس المحتلة عن حملة اعتقالات طالت أكثر من 30 مقدسيا.

وعرف من بين المعتقلين كل من القيادي في حماس المحرر عبد الكريم عياد، وإياس الفراحين من مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم.

ومن بيت لحم المدينة اعتقل الشاب يوسف محمد عدوي، فيما اعتقل الشاب أحمد قاسم الشيخ من بلدة مراح رباح قرب بيت لحم.

وفي مدينة نابلس اندلعت المواجهات بين الشبان و قات الاحتلال خلال اقتحام المديمة و اعتقال كل من محمد خويرة، ومجدي القطب.

ومن بلدة صيدا في طولكرم اعتقل كل من سامر راسم الأشقر، صدام رداد.

وخلال اقتحام مدينة جنين المستمر حتى الان اعتقل الشاب جمعة أبو جبل، والاسير المحرر لطفي ابو النصر، والاسير المحرر فرحان السعدي.

وفي بلدة سلواد شرق رام الله اعتقل كل من أمير ماهر حامد، وعبد القادر كايد حماد، ومحمود عبد اللطيف حماد.

وفي بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة اعتقل كل من م دحت الجمل شقيق الشهيد نمر الجمل، ومحمد خالد طري.

وخلال اقتحام واسع للبدة العيسوية و مداهمة عشرات المنازل اعتقلت قوات الاحتلال 30 شابا وهم

قوات الاحتلال تعتقل (30) شابا من قرية العيساوية بالقدس وهم :

1. اسامة سميح عليان

2. محمد زكريا عليان

3. محمد عليان عليان

4. محمود عاصم عبيد

5. أحمد أبو رومي

6. عبد القادر داري

7. داود يوسف عطية

8. أنس أبو عصب

9. عبدالله بدر أبو عصب

10. أنس محمود

11. مهند ناصر محمود

12. نضال محمود

13. عيسى ناصر محمود

14. محمود أبو عويس

15. حامد شفيق عبيد

16. محمود شفيق عبيد

17. آدم كايد محمود

18. نسيم محيسن

19. بشار محمود

20. محمد شوكت عبيد

21. سمير أكرم عطية

22. يحيى عرفات درباس

23. يوسف بلال أبو الحمص

24. شادي عطية

25. بشار محيسن

26. محمود عاصم عبيد

27. رشاد أبو ريالة

28. صالح نعيم محيسن

29. أمير خلدون مصطفى

30. محمد علي داري