الطقس: ارتفاع الحرارة حتى الجمعة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في ساعات النهار وباردا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الأربعاء يكون الجو صافياً باردا نسبيا في ساعات النهار وباردا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الخميس تنبأت الدائرة بأن يكون الجو صافياً لطيفا في ساعات النهار وباردا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو صافياً لطيفا في ساعات النهار وباردا في ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .