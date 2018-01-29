نقابة المحامين تعلن مقاطعتها لمحكمة الجنايات الكبرى

قرر مجلس إدارة نقابة المحاميين الفلسطينيين إعلان مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها ابتداءً من صباح يوم غدٍ الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء، حيث سينعقد مجلس النقابة للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص لمطالبه.

وأوضح المجلس في بيان له، أن التعليق جاء لعدم تلقيه أي إجابات او ردود من جهات الاختصاص لأية توجهات للتحاور معه، بشأن بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وأوضح المجلس في بيانه، ألا يشمل تعليق العمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى والتي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أية ظروف ومهما كان سبب انعقادها بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تنعقد فيها، إضافة إلى حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

وأهاب المجلس بجميع المحامين باعتباركم حراسا للعدالة ولسيادة القانون ومن منطلق الرسالة السامية لمهنة المحاماة بالوقوف صفا موحدا ومتراسا صلبا في مواجهة انتهاك سيادة القانون والانتقاص من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي ومعايير حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين.