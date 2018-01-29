"إسرائيل" تستكمل بناء جدار على حدود سوريا والأردن

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "إسرائيل" أوشكت على الانتهاء من إقامة بناء جدار على الحدود مع سوريا والأردن بالتعاون والتنسيق مع "الأردن"، بزعم مواجهة تنظيم الدولية الاسلامية (داعش).

وذكرت الصحيفة، أن التنظيم الدولي ينشط في تلك المنطقة، ويبلغ طول الجدار 30 كيلو ويشمل الجدار على عراقيل هندسية من بينها دفاعات جوية لحماية الطائرات المدنية ولمواجهة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ويبلغ ارتفاعه 30 مترا مع بناء نقاط رصد ومراقبة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه تم بدء العمل ببناء الجدار في العام 2016 بتكلفة تقدر ب300 مليون شيكل.