حزب الله يبعث برسالة تهديد لنتنياهو بإطلاق النار

ذكرت القناة "الإسرائيلية" الثانية، أن حزب الله اللبناني أوصل رسالة تهديد لإسرائيل عبر قيادة القوات الدولية على الحدود بين "إسرائيل" ولبنان (اليونفيل)، مفادها أنه إذا لم توقف إسرائيل بناء الجدار على الحدود اللبنانية فإن الحزب سيطلق النار.

ويقول حزب الله إن "إسرائيل" تبني الجدار في منطقة داخل الاراضي للبنانية، وإن لم يتوقف بناء الجدار فعناصر حزب الله سيطلقون النار نحو الجنود الاسرائيليين والعمال الذين يقومون ببناء الجدار.

ووفقاً للقناة فإن قائد قوات اليونفيل أوصل الرسالة لسفراء أمريكا وبريطانيا الذين سلموها بدورهما لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وردت قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي علي رسالة حزب الله، مدعية أن الجدار يتم بناؤه في أراضي تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأنه في حال قام حزب الله بالبدء بإطلاق النار فإن إسرائيل سترد بكل قوة.

وأضافت قيادة جيش الاحتلال في ردها، بأن بناء الجدار يتم وفق قرار مجلس الأمن المتعلق بانسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان عام 2000، والجيش سيواصل بناء الجدار وحزب الله سيدفع ثمنا باهضا إن حاول تسخين الوضع.