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الحمد الله يلتقي وزير مالية الاحتلال الأسبوع المقبل بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:10 - 29 يناير 2018
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لأول مرة منذ إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لــ "اسرائيل"، سيلتقي رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بوزير المالية "الاسرائيلي"، موشيه كحلون في مكتبه الواقع في مدينة القدس يوم الاحد المقبل.

و وفقاً للقناة العبرية السابعة، فإن الاجتماع سيبحث المشاريع الاقتصادية التي تم تجميدها بعد إعلان الرئيس ترامب بشأن القدس المحتلة.

و يأتي لقاء الحمد الله مع وزير المالية "الاسرائيلي" الذي يقع مكتبه في القدس رغم المعارضة الشديدة للقيادة الفلسطينية لاعتراف الرئيس الامريكي بالقدس عاصمة لــ "اسرائيل".

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