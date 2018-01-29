النخالة يطالب بترخيص مركبات الديزل بغزة كما هو الحال في الضفة

طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة اسماعيل النخالة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة بإلغاء قرار تجميد توحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل بين شقي الوطن.

وتساءل النخالة:" لمصلحة من يبقى المواطن في قطاع غزة يدفع 2100 شيكل رسوم ترخيص سيارة الديزل بينما المواطن في الضفة الغربية يدفع 660 شيكل ؟!".

واعتبر أن قرار التجميد بعد أن أصدر الوزير قرار بتوحيد الرسوم لا مبرر له، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يمنع من جباية رسوم 660 شيكل كما هو معمول به في الضفة الغربية خاصة أن حكومة الوفاق استلمت وزارة النقل والمواصلات وموظفيها هم من يشرفون على دخول السيارات في معبر بيت حانون وموجودون أيضا داخل أروقة الوزارة.

وأضاف النخالة في تصريحات صحافية، "صحيح أن هناك الكثير من الأمور يجب مراجعتها وتصحيحها وتوحيدها بين الضفة وغزة مثل لون لوحات السيارات ورسوم سيارات الأجرة ومكاتب السيارات ورخص السياقة ومشاكل أخرى عديدة".

وتابع " لذلك يجب ألا تربط المواضيع ببعضها البعض ويجب حل المشاكل كلا على حدا والبدء فورا بتفعيل قرار توحيد الرسوم كما هو بالضفة الغربية".

وأضاف: لا يمكن حل رواسب انقسام دام أحد عشر عاما مرة واحدة.

يشار إلى ان الوزير أصدر قرارا بتوحيد الرسوم بين شقي الوطن ثم قام بإصدار قرار أخر بالتجميد.