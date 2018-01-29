نتنياهو يهدد: سنهاجم لبنان وسوريا إذا لم يوقف مصنع الصواريخ

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في اعقاب لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن "تحدثت مع بوتن حول التهديدات التي تشكلها سوريا ولبنان ضد "إسرائيل" وقد بحثت نفس الامر مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وأضاف، أنه أبلغ بوتين خلال لقائمها أن إسرائيل ستوقف الوجود الإيراني في سوريا ولبنان؛ إن لم يتوقف الأمر لوحده. وأن إسرائيل بدأت العمل لوقف التهديد الإيراني لها.

وأوضح، أنه ناقش مع بوتين الشأن اللبناني وخاصة (مصنع صواريخ حزب الله)، وأنه أبلغ بوتين أن مصنع لتصنيع صواريخ تصيب أهدافها بدقه يعتبر بمثابة تهديد ضد "إسرائيل"، وأنه ليس على استعداد للقبول بهذا التهديد، لأن تلك المصانع في مرحلة إنشاء ومن المهم أن يدرك العدو في إشارة إلى حزب الله، أن إسرائيل ليست وحدها التي تقبل بذلك، بل يوجد دول عظمى إلى جانبها.

وادعى أن إسرائيل تسعى للتصعيد مع "إسرائيل" انطلاقا من سوريا ولبنان.

يشار إلى أن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية وهي الوحيدة في المنطقة التي تمتلكها، ولا يجرؤ المجتمع الدولي على تفتيشها نظراً للدعم الأمريكي الذي يقف إلى جانبها.