خريجون من كلية الآداب يناشدون الوزارة وإدارة جامعة الازهر بالاعتراف بشهاداتهم

يعاني عددٌ من خريجي تخصص لغة عربية (كلية الآداب) الذين التحقوا في جامعة الازهر في العام 2012م، من عدم تصديق وزارة التربية والتعليم العالي لشهادتهم، بحجة أن معدلاتهم في الثانوية العامة كانت أقل من 65%، علماً أنَّ الوزارة تعترف بشهادات أمثالهم من الذين التحقوا في التخصص في الأعوام التي سبقت ولحقت العام 2012.

يقول الخريج أحمد عمر عليان "تفاجأت من عدم قبول وزارة التربية والتعليم المصادقة على شهادتنا الجامعية، وأبلغونا أن الرفض يعود لعدم اعتراف الوزارة في تخصص لغة عربية عام 2012، وأنها تشترط حصول الطالب على معدل 65% في شهادة الثانوية العامة".

وذكر عليان "أنَّ إشكالية الاعتراف بالتخصص فقط في العام 2012، وان ما دون ذلك معترف فيهم"، موضحاً أنهم توجهوا لإدارة الجامعة لحل الإشكالية والتي بدورها تعهدت بحل الإشكالية منذ 3 أشهر، ولم يَرِدْ أي رد من طرفهم -حتى اللحظة- على الرغم من المراجعات شبه اليومية لإدارة الجامعة".

وبين عليان أن عدم الاعتراف بشهاداتهم يضعهم أمام تحديات خطيرة، منها عدم مقدرتهم على اكمال دراساتهم العليا أو الاعتراف بشهادات التربية الخاصة بهم، وعدم القدرة على التقدم للوظائف العمومية.

في السياق، حمَّل الخريج أيمن أبو شهلا إدارة الجامعة المسؤولية عن عدم اعتراف الوزارة في شهاداتهم، لعدم توضيحها أن التخصص يواجه مشاكل في الاعتراف عند الالتحاق بالجامعة، وكونها الجهة المخولة بمتابعة ملف الاعترافات في التعليم العالي.

وقال أبو شهلا: "من الضروري حل المشكلة على وجه السرعة خاصة ان الوزارة تعترف بجميع شهادات الكلية والتخصص إلا في العام 2012م".

وذكر أبو شهلا أنَّ عدداً كبيراً من الطلبة يواجهون ذات التحدي، داعياً لحل المشكلة على وجه السرعة.