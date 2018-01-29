مهجة القدس تنظم زيارات رسمية لمؤسسات حقوقية واعلامية

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، زيارات رسمية لثلاث مؤسسات حقوقية وإعلامية ومختصة بشؤون الأسرى في قطاع غزة، وهي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسة زيارات تقوم بها المؤسسة بهدف دعم قضية الأسرى وإطلاع الجميع على أوضاعهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وابراز معاناتهم، ولتفعيل دور المؤسسات لخدمة قضية الأسرى، ومساعدة عائلاتهم.

وضم الوفد كلاً من الأستاذ ياسر مزهر مسؤول الفعاليات بالمؤسسة، ومسؤول الدائرة الإعلامية الأسير المحرر ياسر صالح، والمتحدث باسم المؤسسة المحرر طارق أبو شلوف، اضافة إلى رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ عبد الناصر فروانة.

وأكد مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جميل سرحان على ضرورة تعاون الجميع من أجل الأسرى، باعتبارها قضية هامة وكبيرة وتحتاج إلى كافة الجهود.

وعرض سرحان بعض البرامج التي تقوم الهيئة في خدمة قضية الأسرى، والتي ممكن من خلالها التعاون وتقديم الأفضل لخدمة قضيتهم، مؤكداً على ضرورة التعاون من أجل ذلك.

وتطرق عبد الناصر فراونة خلال اللقاء إلى الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات، وتصاعد استهدافهم في الفترة الأخيرة، وكذلك معاناة عائلات الأسرى خاصة الأطفال منهم والنساء والمرضى.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على ابقاء باب التواصل، وبحث سبل عمل برامج مشتركة والانطلاق لتنفيذها .

وثمن ياسر صالح مجهودات تلفزيون فلسطين في خدمة قضية الأسرى، والدور المميز الذى تلعبه لجعل قضية الأسرى على سلم الأولويات.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه التلفزيون في إيصال رسالة الأسرى لأبنائهم إلى داخل سجون الاحتلال.

بدوره، أكد رئيس لجنة إدارة التلفزيون بالمحافظات الجنوبية رأفت القدرة أن تلفزيون فلسطين يخصص جزءاً كبيراً من وقت البث لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، وان الخطة البرامجية للعام الجديد 2018 تضمنت العديد من البرامج الخاصة بالأسرى.

واثنى مفوض عام الأسرى والمحررين الأسير المحرر تيسير البرديني على ما تقوم به "مهجة القدس" من أنشطة وفعاليات، مؤكداً أنها جزء أصيل ومكون أساسي في الدفاع عن الأسرى وقضاياهم.

واتفق الطرفان على ضرورة التواصل والعمل من أجل خدمة قضية الأسرى ومشاركة الجميع دون استثناء في خدمة ذوي الأسرى وابنائهم.

وفي نهاية الزيارة قدمت المؤسسة درع التقدير لرؤساء المؤسسات الثلاثة.