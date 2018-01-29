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جو هارت.. الرحيل من أجل "المونديال"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:00 - 29 يناير 2018
جوهارت جوهارت
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كشفت تقارير إنجليزية محاولات جو هارت لإنهاء إعارته إلى وستهام من مانشستر سيتي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية، الأربعاء.

وغاب الحارس الإنجليزي عن تشكيلة فريقه الأساسية منذ تولي ديفيد مويس تدريب الفريق، بعد تفضيل الحارس الإسباني أدريان عليه، ومشاركته بآخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يرغب في ضمان مشاركة أساسية في الفريق، ليتمكن من المحافظة على مكانه في المنتخب الإنجليزي بالمونديال.

وانخفض مستوى هارت منذ تهميشه من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي مطلع العام الماضي، مما أدى لتجربة في إيطاليا مع تورينو، ثم العودة لإنجلترا مع وستهام.

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