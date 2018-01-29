نتنياهو: سنقف ثابتين أمام ايران لكي لا تبيدنا

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو خلال لقاءه بالرئيس الروسي فلادمير بوتن في موسكو: " لقد مرت 75 عاما على المحرقة اليهودية التي كانت مثل جهنم ونحن في اسرائيل مصرون على وقف انظمة وعلى رأس تلك الانظمة ايران التي تقول علنا بان هدفها ابادتنا في اسرائيل".

و أضاف نتانياهو قائلاً: "لن ينجحوا في ذلك لا انظمة ارهابية ولا اذرع تلك الأنظمة، و علينا ان ندرك بأن الخطر النابع من تلك الأنظمة لا يهدد فقط اسرائيل، بل يهدد الجميع في كل العالم".

و أوضح أن "اسرائيل" ستقف أمام هذا الخطر بكل قوة من أجل ضمان انتصارها، و للحفاظ على مستقبل الانسانية، كما قال.

واضاف نتنياهو قائلاً لبوتين: " لن نرضى بوجود قاعدة للصواريخ التي تصيب اهدافها بدقة وان اضطر الامر سنتحرك".