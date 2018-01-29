"حماس" ترد على الحكومة بعد هجوم الاخيرة

اعتبرت حركة "حماس" أن ما ورد في بيان حكومة الحمد الله من معلومات هي للتغطية على تقصيرها في القيام بواجباتها تجاه القطاع، وتبريرا لاستمرار الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على غزة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي "أنها قدمت كل ما هو مطلوب من أجل إنجاح المصالحة، وتصرفت بمسؤولية وطنية عالية من أجل تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة شؤون قطاع غزة وتقديم الخدمات المطلوبة كافة".

ودعت الحركة الحكومة لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه غزة والضفة على حد سواء بدلا من الاستمرار في سياساتها التعسفية وبياناتها التوتيرية.

وكانت الحكومة أعربت عن "استغربها من استمرار حركة حماس في حملة التضليل وتشويه الحقائق وادعاءاتها بأن الحكومة تتجاهل احتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء"، كما جاء في البيان الحكومي الأسبوعي.