حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي

في أول رد رسمي من حزب الله اللبناني على مقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "2018 خيار اللبنانيين" وصف محمد رعد النائب عن الحزب، المقال بـ"هراء واستفزاز لا يصدر إلا عن جبان".

وفي اتصال هاتفي مع مدونة "الحوار المتمدن" التي كانت قد نشرت مقال مانليس سابقا، قال رعد: "على إسرائيل أن لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها"، مشددا على أن "حزب الله بات اليوم أقوى ولديه ما يدمر به الجيش الإسرائيلي".

واعتبر رعد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشورى فيه، أن "إسرائيل اليوم أصبحت معزولة دوليا وإقليميا وما يصدر منها من فرقعات إعلامية هي للتغطية على عجزها وتريد أن تظهر نفسها قوية".

وتابع قائلا: "سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر على إقناع الشعوب العربية الإسلامية بالتنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني".

وأردف: "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريف وسيسترد الفلسطينيون أرضهم المحتلة".

وجاء هذا الرد من "حزب الله" على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعنون بـ "2018 - خيار اللبنانيين"، الذي خاطب فيه اللبنانيين باللغة العربية، ولاقى المقال انتشارا وتغطية واسعة في الإعلام العربي والإسرائيلي.