صور: القبض على باكستاني يبيع بوله على أنه بول بعير

نعلم جميعًا عن وجود حالات مرضية عديدة يوصف بول الإبل كعلاج، ويسعى الناس في هذه الحالة للبحث عنه وتناوله، حرصًا منهم على الشفاء؛ حيث إنه يوصف لعلاج بعض الأمراض الجلدية، وأمراض المعدة وغيرها.

إلا أنّ هذه الحاجة كانت دافعًا كبيرًا للجوء البعض إلى ممارسة الغش والخداع على الناس، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» صورًا لشخص باكستاني يبيع بوله في المملكة العربية السعودية، على أنه بول بعير منذ سبعة أشهر الأمر الذي يثير الاشمئزاز، ويسبب أضرارًا بالغةً قد تلحق بالآخرين، جراء تناوله.

وقد أعلنت الشرطة السعودية في مدينة جدة، أنها ألقت القبض على مقيم من باكستان يدعى باسم خورشيد، مضيفةً أنه وردت معلومات من الدوائر الصحية بأنّ المذكور يبيع بوله الشخصي على أنه بول البعير.

وأوضحت الشرطة بعد التحقيق بأنه يزاول عمله هذا منذ سبعة أشهر، ويستخدم التقطير ويعلب بوله، وقد استغل بحث الناس عن بول البعير ودفعهم لمبالغ طائلة للحصول عليه للتداوي بالقيام بغشهم وخداعهم، وإلحاق الضرر بهم.







