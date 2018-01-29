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البرلمان العراقي يقرر رفع العقوبات عن مصارف كردستان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:45 - 29 يناير 2018
البنك المركزي العراقي فرع البصرة البنك المركزي العراقي فرع البصرة
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صوت مجلس النواب العراقي، الاثنين، لصالح قرار يرفع العقوبات التي فرصت على بنوك إقليم كردستان العراق، ردا على استفتاء الانفصال الذي جرى عام 2017.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن رفع العقوبات جاء بعد أن حققت الغاية منها، وهي فرض السلطة الاتحادية على القطاع المصرفي في كردستان العراق.

وكان مجلس النواب قد صوت في أكتوبر الماضي على وقف التعاملات المالية مع كردستان، ضمن خطوات عديدة اتخذتها بغداد ردا على استفتاء انفصال الإقليم عن الحكومة الاتحادية العراقية.

واتخذت بغداد حينها أيضا قرارا بوقف تحويلات بالدولار والعملات الأجنبية إلى 4 مصارف أساسية في إقليم كردستان، في محاولة لإجبار الأخير على التراجع عن الاستفتاء.

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