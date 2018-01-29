ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

فيديو مخيف لواقعة اختطاف طفلة بالطريق العام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:16 - 29 يناير 2018
اختطاف اختطاف
مشاركة

رصد فيديو لحظات مثيرة لواقعة اختطاف طفلة في وضح النهار بولاية إلينوي الأميركية.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي. أي" فيديو عملية الاختطاف التي وقعت بمدينة كالوميت سيتي في ديسمبر الماضي.

ويظهر في الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة، رجل عرّفه المدعون العامون بأنه بريان بروثو يقف قرب سيارة حمراء اللون، ولدى مرور الطفلة في المكان هجم عليها الرجل الضخم البنية، وزج بها في السيارة وفر من المكان.

وأوقف الرجل السيارة، بعد ذلك في طريق فرعية، إلا أن الطفلة استطاعت الإفلات من بين يديه، وأبلغت الشرطة بالأمر.

ووجه المكتب اتهاما إلى الرجل القادم من ولاية إنديانا بالوقوف وراء هذه الجريمة.

ولم يكشف المحققون هوية الطفلة أو عمرها.

 

متعلقات