رئيس حزب الغد المصري ينافس السيسي بتزكية من 24 برلمانيا

قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى إنه حصل على تزكية 24 برلمانيا مستقلا للتقدم بأوراق ترشحه رسميا، وذلك قبل ساعات من إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها الاثنين.

وأوضح موسى لموقع "سكاي نيوز"، أنه حصل على تزكيتهم ولم يبادروا بتزكية أي من المرشحين الآخرين، مشيرا إلى أنه ناقش معهم أمر ترشحه.

وأكد أنه أجرى الكشف الطبي حسبما تتطلب الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنه سيعلن برنامجه الانتخابي عقب قبول أوراق ترشحه، حسب قوله.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الأربعاء المقبل.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.