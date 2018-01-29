بالأسماء: الاحتلال يصدر 40 أمر اعتقال إداري بحق أسرى

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (40) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الاثنين، أن من بين الأوامر الصادرة (19) أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا شهوراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

والأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر، هم:

1-غسان حسام كراجة، رام الله، 6 شهور تمديد

2-يوسف محمد غازي سلهب، الخليل، 4 شهور تمديد

3-محمد وجيه قط، نابلس، 6 شهور تمديد

4-إبراهيم فؤاد صباح، بيت لحم، 3 شهور تمديد

5-إباء عمر برغوثي، رام الله، 6 شهور تمديد

6-عمر محمد براجة، أريحا، 4 شهور تمديد

7-عمر تلاحمة، الخليل، 3 شهور أمر جديد

8-حبيب محمد، بيت لحم، 4 شهور تمديد

9-رشاد عبده، رام الله، 4 شهور تمديد

10-محمد شبح، رام الله، 6 شهور تمديد

11-محمد قنة، نابلس، 4 شهور تمديد

12-منذر جمل، الخليل، 6 شهور أمر جديد

13-ليث عماد خرمة، رام الله، 4 شهور تمديد

14-جهاد محمد ناجي، رام الله، 6 شهور أمر جديد

15-خالد علي طبيش، الخليل، 6 شهور تمديد

16-عمار عبد اللطيف فشافشة، جنين، 3 شهور تمديد

17-محمود عريف الدويك، الخليل، 3 شهور أمر جديد

18-يوسف شفيق عبد الكريم، رام الله، 4 شهور تمديد

19-عمرو نهاد أبو غوش، رام الله، 6 شهور أمر جديد

20-عيسى إسماعيل صالح، الخليل، 6 شهور تمديد

21-أحمد حسين شراكة، رام الله، 6 شهور أمر جديد

22-حسين أحمد عارف، جنين، 4 شهور أمر جديد

23-محمد عقاب راضي، رام الله، 4 شهور أمر جديد

24-سامي محمد الجنازرة، الخليل، 3 شهور أمر جديد

25-يوسف محمد الزعاقيق، الخليل، 6 شهور تمديد

26-محمد وائل الطل، الخليل، 6 شهور أمر جديد

27-عبد الله عبد اللطيف سعيفان، رام الله، 6 شهور أمر جديد

28-محمد عبد الكريم الروم، رام الله، 6 شهور أمر جديد

29-وسام جميل علي، رام الله، 6 شهور أمر جديد

30-قاهر جميل أبو كامل، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

31-أحمد يوسف خليّل، الخليل، 6 شهور تمديد

32-عبد الرازق موفق بدوان، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

33-محمد مصطفى برميل، بيت لحم، شهران أمر جديد

34-أنس حاتم قفيشة، الخليل، 3 شهور تمديد

35-نبيل فخري حموز، القدس، 3 شهور تمديد

36-محمد أديب دار موسى، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

37-أحمد محمد زهران، رام الله، 6 شهور أمر جديد

38-عبد الناصر عدنان رابي، قلقيلية، 6 شهور تمديد

39-ماجد محمد العزة، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

40-إبراهيم عبد الله عروج، الخليل، 3 شهور تمديد