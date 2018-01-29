لأول مرة.. فيسبوك تنشر "مبادئ الخصوصية"

ذكرت شركة فيسبوك، الاثنين، أنها ستنشر مبادئها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى، كما ستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم، وذلك استعدادا لبدء سريان قانون جديد فرضه الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات.

وأضافت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك، في تدوينة، أن الفيديوهات ستوضح للمستخدمين كيفية التحكم في البيانات التي يستخدمها الموقع ليعرض عليهم إعلانات وكيفية حذف المشاركات القديمة، وما يحدث للبيانات عندما يقوم المستخدم بإلغاء حسابه.

ويفوق عدد مستخدمي فيسبوك المليارين في العالم، وقال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر إنه لم ينشر من قبل المبادئ التي تحدد قواعد تعامل الشركة مع معلومات المستخدمين.

ويسعى فيسبوك من خلال خطوته الأخيرة إلى إبراز جهود الاستعداد لتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الذي سيسري في 25 مايو، وهو ما يشكل أكبر تعديل في قواعد خصوصية البيانات الشخصية منذ ظهور الإنترنت.

وبمقتضى القانون ستلتزم الشركات بالإبلاغ عن أي اختراق للبيانات، خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتصدير البيانات وحذفها.

ومبادئ الخصوصية في فيسبوك تختلف عن شروط وبنود الاستخدام التي يوافق عليها المستخدم لدى فتحه حسابا على الموقع.