جمعية مستوردي السيارات تطالب وزير المواصلات بتوحيد رسوم الترخيص

طالب اسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات بغزة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل بين غزة والضفة.

وتساءل النخالة: لمصلحة من يبقى المواطن في قطاع غزة يدفع 2100 شيكل رسوم ترخيص سيارة الديزل بينما المواطن في الضفة الغربية يدفع 660 شيكل ؟!

واعتبر النخالة أن قرار التجميد بعد أن أصدر الوزير قراراً بتوحيد الرسوم لا مبرر له، قائلاً "لا يوجد ما يمنع من جباية رسوم 660 شيكل كما هو معمول به في الضفة الغربية خاصة ان حكومة الوفاق استلمت وزارة النقل والمواصلات وموظفيها هم من يشرف على دخول السيارات في معبر بيت حانون وموجودون أيضا داخل اروقة الوزارة".

وأضاف النخالة : صحيح أن هناك الكثير من الأمور يجب مراجعتها وتصحيحها وتوحيدها بين الضفة وغزة مثل لون لوحات السيارات ورسوم سيارات الأجرة ومكاتب السيارات ورخص السياقة ومشاكل اخرى عديدة، لذلك يجب أن لا تربط المواضيع ببعضها البعض ويجب حل المشاكل كلا على حدا والبدء فورا بتفعيل قرار توحيد الرسوم كما هو بالضفة الغربية .

وأضاف: لا يمكن حل رواسب انقسام دام أحد عشر عاما مرة واحدة، مشيراً إلى أن الوزير أصدر قرارا بتوحيد الرسوم بين الضفة وغزة ثم إصدار قراراً أخر بالتجميد.